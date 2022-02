Napoli, Osimhen: "Se vinciamo lo scudetto mi invento un nuovo ballo"

L'INTERVISTA

L'attaccante nigeriano a Repubblica: "Infortunio con l'Inter? Ho sentito subito che la faccia mi era esplosa"

Victor Osimhen ha rilasciato un'intervista a 'La Repubblica' dove non nasconde l'ambizione di vincere lo scudetto. "Se succede una certa cosa m'invento un nuovo ballo in campo. Una Victor-victory dance - ha dichiarato -. Mi piacerebbe vincere insieme: Napoli, il Napoli e io. Per lo scudetto devo essere molto più che un individual player, allora sì che mi darebbe proprio soddisfazione e trovo che per la città sarebbe strepitoso". Getty Images

L'attaccante nigeriano è tornato al gol contro il Venezia e si è definitivamente lasciato alle spalle il brutto infortunio contro l'Inter. "Ho sentito subito che la faccia mi era esplosa. Appena mi sono toccato sulla guancia sinistra non avevo più sensibilità. Ho avuto problemi anche a dormire, se mi giravo da quel lato, faceva male - ha raccontato -. Ho recuperato le forze, trascinato dalla voglia di giocare e di migliorare sui colpi di testa. Non sono tipo da frenare la mia esuberanza, mai fatto calcoli, anzi ho sempre creduto di rimettermi in piedi subito, senza piangermi addosso. Io salto, scarto, scatto. Non ho paura di farmi male, e se perdo mi arrabbio. Sono molto suscettibile su questo, non mi arrendo".

Sui suoi comportamenti fuori dal campo: "Mi criticano perché sono permaloso, perché non lascio correre, ma io sono felice solo se do il meglio e il calcio è il 97% della mia vita. Se qualche volta eccedo sui social è perché io cerco leggerezza. A 23 anni avrò pur il diritto di non essere profondo".