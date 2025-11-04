Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
GLI AVVERSARI

Napoli, occhio all'Eintracht: macchina da gol con giovani terribili e due ex Serie A

I tedeschi sono il secondo miglior attacco della Bundes: tanto talento a disposizione di mister Toppmöller

di Redazione
04 Nov 2025 - 08:02

Un impegno da non sottovalutare. Un Napoli con i cerotti si presenta al match di Champions contro l'Eintracht Francoforte con un solo risultato a disposizione: la vittoria. Gli azzurri in Europa hanno già collezionato due sconfitte su tre match giocati: dopo la disfatta di Eindhoven e il ko contro il City, Conte è chiamato a raddrizzare la classifica che al momento vede i partenopei al 23esimo posto, appena sopra la soglia dell'eliminazione, con solo 3 punti all'attivo. Tornare al successo dopo il pareggio casalingo con il Como però non sarà scontato: i tedeschi, dopo un super avvio di stagione, non vivono il loro periodo migliore (solo 3 vittorie nelle ultime 10) ma è una squadra giovane e quindi per definizione discontinua. Al momento sono ottavi in Bundesliga con il secondo miglior attacco - ben 22 gol all'attivo - e la seconda peggior difesa - 19 concessi.  

GIOVANI TERRIBILI: DA LARSSON A BROWN

Dino Toppmöller nel suo 3-4-1-2 (o 2-1) molto offensivo può contare su una serie di talenti da non sottovalutare. La stella più brillante è quella di Can Uzun. Trequartista, classe 2005, il turco sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione con 6 gol e 3 assist messi a referto in 12 partite: la buona notizia per Conte è che il ragazzo è uscito per infortunio nell'ultima partita contro l'Heidenheim e non sarà disponibile per il match del Maradona. Il terminali offensivi sono Jonathan Burkardt, tedesco classe 2000 con già 9 centri in 900 minuti giocati, e l'ex Marsiglia Elye Wahi.
In mezzo al campo i tedeschi si affidano a Hugo Larsson, interessantissimo nazionale svedese classe 2004, abile sia in regia che in interdizione. Un altro giocatore da tenere d'occhio è l'esterno sinistro, Nathaniel Brown. Classe 2003, nell'ultima pausa nazionali Julian Nagelsmann l'ha chiamato per la prima volta con i grandi dopo un Europeo Under21 giocato da protagonista con la Germania in estate. Nota a margine anche per Jean-Mattéo Bahoya, ala sinistra del 2005 molto abile nell'uno contro uno. 

VECCHIE CONOSCENZE

Tra le file dell'Eintracht ci sono anche due vecchie conoscenze della Serie A: Arthur Theate, difensore belga del 2000 visto in Italia con la maglia del Bologna, e Rasmus Kristensen, esterno danese del '97 ex Roma (31 presenze totali nella stagione 2023/24). In un gruppo con molti giovani porta esperienza dalla panchina un campione del mondo del calibro di Mario Gotze

Napoli, Halloween party nel giorno libero concesso da Conte

1 di 11
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

napoli
eintrach francoforte
conte
champions league

Ultimi video

02:39
DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

03:02
Sassuolo-Genoa 1-2: gli highlights

Sassuolo-Genoa 1-2: guarda gli highlights

03:06
Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

02:09
SRV RULLO JUVENTUS PARLA DI GREGORIO

Juve, porta blindata: la nuova missione di Di Gregorio

03:05
SRV RULLO AMMUCCHIATA E VELENI SCUDETTO 3/11 (MUSICATO)

Scudetto, una corsa mai vista con polemiche di fuoco

01:59
SRV RULLO FIORENTINA LE ULTIME SU PIOLI 3/11 SRV

Fiorentina nella bufera: ecco cosa succederà

02:01
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA SPORTING LISBONA 3/11 (OK CON SOTTOPANCIA)

Juve, nuovo esordio per Spalletti: ecco la Champions

02:18
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA EINTRACHT FRANCOFORTE 3/11 (OK CON SOTTOPANCIA)

Napoli, c'è la Champions e Conte si sfoga: "Lassù diamo fastidio"

01:25
DICH SPALLETTI SU SCUDETTO PER SITO 3/11 DICH

Spalletti: "Scudetto? Vi spiego meglio"

01:01
DICH DI GREGORIO SU SPALLETTI E VOGLIA DI VINCERE PER SITO 3/11 DICH

Di Gregorio: "Con Spalletti per vincere"

01:04
DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 3/11 DICH

Spalletti: "Vlahovic?"Il contratto non conta nulla"

01:19
DICH SPALLETTI SU RUOLO YILDIZ 3/11 DICH

Spalletti: "Ecco il ruolo di Yildiz"

00:54
DICH SPALLETTI SU SPORTING PER SITO 3/11 DICH

Spalletti: "Sporting fortissimo"

01:54
SRV RULLO MILAN VOLA CON I... REDUCI SCUDETTO 03/11 SRV

Il Milan sogna in grande, grazie ai "reduci" dello scudetto

01:46
SRV RULLO INTER NUMERI CHIVU E CERCASI THURAM 03/11 (MUSICATO) SRV

Inter, i conti tornano: e ora Chivu rilancia Thuram

02:39
DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

I più visti di Napoli

Conte ringhia contro Fabregas: "Sta simulando, l'avete preparata così?"

Milinkovic-Savic salva Conte, un grande Como ferma il Napoli al Maradona

Halloween party per il Napoli: quali giocatori riconosci?

Le pagelle: Milinkovic-Savic grande protagonista. Rrahmani rientra bene, Hojlund no

Conte: "Partita di stampo europeo, ho avuto risposte da squadra vera"

Spalletti: "Niente club dopo il Napoli? Parlavo della stagione post scudetto" | Striscione contro di lui

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:34
Cagliari, Pisacane: "Prestazione che ci sarà buona per il futuro"
23:20
Lazio, Sarri: "Vittoria che dà segnali di crescita"
23:18
Simonelli: "Massima trasparenza su Var"
23:00
Lazio, Isaksen: "Finalmente ho segnato, era importante"
22:57
Lazio, Zaccagni: "Uniti nelle difficoltà, siamo contenti"