Napoli, occhio all'Eintracht: macchina da gol con giovani terribili e due ex Serie A

Dino Toppmöller nel suo 3-4-1-2 (o 2-1) molto offensivo può contare su una serie di talenti da non sottovalutare. La stella più brillante è quella di Can Uzun. Trequartista, classe 2005, il turco sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione con 6 gol e 3 assist messi a referto in 12 partite: la buona notizia per Conte è che il ragazzo è uscito per infortunio nell'ultima partita contro l'Heidenheim e non sarà disponibile per il match del Maradona. Il terminali offensivi sono Jonathan Burkardt, tedesco classe 2000 con già 9 centri in 900 minuti giocati, e l'ex Marsiglia Elye Wahi.

In mezzo al campo i tedeschi si affidano a Hugo Larsson, interessantissimo nazionale svedese classe 2004, abile sia in regia che in interdizione. Un altro giocatore da tenere d'occhio è l'esterno sinistro, Nathaniel Brown. Classe 2003, nell'ultima pausa nazionali Julian Nagelsmann l'ha chiamato per la prima volta con i grandi dopo un Europeo Under21 giocato da protagonista con la Germania in estate. Nota a margine anche per Jean-Mattéo Bahoya, ala sinistra del 2005 molto abile nell'uno contro uno.