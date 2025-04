Napoli, Ngonge: "Concentrati e sicuri delle qualità della rosa, i conti si faranno alla fine"

Cyril Ngonge ha rilasciato un'intervista a Radio Crc in vista delle ultime otto partite che decideranno la lotta scudetto col Napoli secondo a tre punti dall'Inter e in attesa della trasferta di lunedì a Bologna. "Non siamo preoccupati per questo finale di stagione, ma molto concentrati e sicuri delle qualità che ci sono nella rosa - ha spiegato l'attaccante azzurro -. Ci guardiamo tutti negli occhi, analizziamo la situazione partita dopo partita e alla fine faremo i conti".