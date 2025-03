Napoli, Conte: "Giornata da mal di testa, ma risposta importante. Folle non credere allo scudetto"

Questi tre punti sono fondamentali in chiave lotta scudetto: "Ci lasciano in scia all'Inter e tengono a distanza la quinta in classifica perché non bisogna dimenticare che l'obiettivo a inizio anno era tornare in Europa. Siamo lì, dopo 8 mesi di lavoro sarebbe folle non credere a qualcosa di straordinario. Abbiamo dato una risposta importante perché non era facile giocare con l'Inter andata a +6 e contro una signora squadra come il Milan. Davanti abbiamo una corazzata come i nerazzurri, ora dobbiamo gestire bene il prossimo turno perché Bologna e un campo ostico e poi vedere cosa accade". Conte, parlando a Dazn, chiede una sola cosa per queste ultime otto partite: "Per noi sarà importante recuperare tutti i giocatori, perché così potremo dire la nostra".