Napoli, Conte ritrova certezze e brillantezza con il 4-3-3. A Bologna è decisiva per lo scudetto

Per le ultime otto giornate però Conte non può permettersi di perdere altre pedine del proprio scacchiere. Per sfruttare le fatiche extra dell'Inter, capolista sì ma impegnata anche in Coppa Italia e Champions League con diversi acciacchi da gestire, il Napoli deve recuperare giocatori importanti come McTominay, ma soprattutto sperare di non perderne altri per strada. Il ritorno al 4-3-3 contro il Milan ha ridato imprevedibilità e ritmo agli azzurri, riportando certezze ed equilibrio come in fascia, con Olivera-Neres e Di Lorenzo-Politano fenomenali per un'ora abbondante di gioco. Poi la spia della riserva si è accesa inesorabile e per portare la partita a casa gli azzurri hanno dovuto puntare tutto su sacrificio, orgoglio e grinta, elementi che ti fanno mettere quel centimetro in più o in meno in contrasti, respinte, letture.