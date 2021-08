Napoli nel segno di Insigne, ma che sorpresa Elmas

L'ANALISI

Il capitano azzurro decisivo nell'esordio vincente contro il Venezia, Spalletti oltre le difficoltà punta anche sul macedone

Prima partita ufficiale, un'espulsione dopo 23', un infortunio dopo 35', due rigori di cui uno sbagliato: fin troppe cose sono successe al Napoli contro il Venezia per esprimere un giudizio netto sul nuovo corso Spalletti ma alcuni paletti sono stati messi e vanno sottolineati. Innanzitutto la voglia di andare oltre l'inferiorità numerica, quella voglia di continuare a cercare il vantaggio e - poi consolidarlo - che troppe volte la scorsa stagione era scemata col passare dei minuti. E poi l'incisività di capitan Insigne, supportato dallo stadio Maradona (messaggio a De Laurentiis per il rinnovo?) oltre alle prestazioni di Koulibaly ed Elmas. Getty Images

Spalletti è ripartito dal 4-3-3 ormai caratteristico degli azzurri a prescindere dalla gestione tecnica, la virata verso il 4-2-3-1 tanto caro all'allenatore toscano arriverà con gradualità e con le giuste occasioni, ieri non è capitata per l'espulsione di Osimhen (manata più che gomitata, si attende il Giudice Sportivo ma non si dovrebbe andare oltre la giornata di stop: attenzione perché tra due c'è il big match con la Juve). Il Napoli si è dunque piazzato col 4-3-2 ed è stato costretto poi a cambiare anche interpreti quando l'infortunio di Zielinski ha visto l'ingresso in campo di Elmas, variabile poi rivelatasi decisiva.

In 10 contro 11 e con di fronte un Venezia ordinato ma poco propenso all'affondo, gli azzurri hanno tenuto il pallino del gioco a lungo anche se non sono riusciti ad allargare il gioco sulle fase e a velocizzare il palleggio come richiesto più volte dalla panchina. Ma quella voglia di esordire con i tre punti è andata anche oltre i mugugni di uno stadio che fino al 62' ha temuto di rivivere una delle beffe viste sin troppe volte nell'ultima annata. È servito l'orgoglio e il coraggio di Insigne che dopo aver sparato sopra la traversa il primo rigore ha avuto la freddezza di segnare il secondo, sbloccare il match e metterlo in discesa come ha poi dimostrato il raddoppio di Elmas.

Ed è proprio la consistenza del macedone, che da Castel Volturno assicurano sia molto tenuto in conto da Spalletti, a regalare un'altra bella sorpresa, quasi come la prestazione di Koulibaly. Nessuno si stupisce più delle qualità del difensore ma in mezzo alle solite voci di mercato è bello rivedere il franco-senegalese ai suoi altissimi livelli. Con questa voglia, una profondità di rosa che Spalletti vuole valorizzare e una condizione fisica che logicamente migliorerà col tempo, questo Napoli può davvero dire la sua.