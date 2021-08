Serie A, Napoli-Venezia 2-0: decidono Insigne ed Elmas, espulso Osimhen

NAPOLI-VENEZIA 2-0

Al Maradona, il capitano degli azzurri, in dieci dal 23' per il rosso al nigeriano, sbaglia il primo rigore ma realizza il secondo: poi il macedone sigla il raddoppio

Vittoria nella prima giornata della Serie A 2021/2022 per il Napoli di Luciano Spalletti, che al Maradona batte 2-0 il Venezia di Paolo Zanetti. Gli azzurri, in dieci dal 23' per l'espulsione ad Osimhen, sbagliano un calcio di rigore al 57' con Insigne, che però realizza la seconda conclusione dal dischetto al 62'. A chiudere la partita, poi, ci pensa al 72' Elmas, entrato nel primo tempo al posto dell'infortunato Zielinski.

LA PARTITA

Un inizio di campionato ricco di emozioni per il Napoli, che però vince 2-0 contro un buon Venezia e conquista i suoi primi tre punti in questa Serie A. In avvio al Maradona, il più scatenato, nel bene e nel male, è Victor Osimhen. Già all'8', l'ex Lille rischia di segnare di rimpallo sul pressing su Maenpaa, poi lo impegna dal limite dell'area. Allo scoccare del quarto d'ora di gioco ci prova anche Johnsen, ma il suo destro viene facilmente bloccato da Meret. La più grande occasione per i padroni di casa arriva al minuto 22, con la classica giocata di Insigne che cerca sul secondo palo Politano, ma la zampata al volo dell'ex Inter viene parata con il piede da Maenpaa. Sul successivo calcio d'angolo, però, la partita cambia: Osimhen strattona e colpisce Heymans e Aureliano lo espelle, lasciando il Napoli in dieci. La situazione si complica ulteriormente al 35', quando Spalletti perde Zielinski per infortunio: al suo posto Elmas, che però sarà tra i protagonisti assoluti del match.

Nella ripresa, il Napoli attacca senza pensare all'inferiorità numerica e, al 57', ha la grande occasione per passare in vantaggio: Di Mariano tocca con il braccio in area il cross di Mario Rui, ma dal dischetto Insigne calcia malissimo, con il pallone che finisce addirittura alto sopra la traversa. Cinque minuti dopo, però, Aureliano concede un'altra occasione dagli undici metri: a deviare con la mano la conclusione di Di Lorenzo, stavolta, è Ceccaroni. Al secondo tentativo, il capitano non sbaglia, spiazzando Maenpaa e regalando l'1-0 agli azzurri. I lagunari reagiscono e al 68' colpiscono un palo in area con Forte, che da pochi passi gira sul legno l'ottimo assist di Johnsen. La sfida, però, si chiude quattro minuti dopo: Insigne guida il contropiede, poi la palla arriva ad Elmas, che con un preciso destro in area sul primo palo batte Maenpaa e firma il raddoppio che fa calare il sipario sul match del Maradona. Il Venezia prova ad organizzare una reazione affidandosi agli ingressi in campo di Dezi e Galazzi, ma non spaventa gli azzurri. Finisce così 2-0: seppur con un po' di fatica, il Napoli di Luciano Spalletti parte subito col piede giusto in questa nuova Serie A.

LE PAGELLE

Maenpaa 6: Fino al rigore di Insigne respinge ogni conclusione arrivata dalle sue parti. Bravo, in particolare, su Politano nel primo tempo.

Johnsen 6.5: Tra i lagunari è il più pericoloso. Sua la prima conclusione del Venezia, poi si mette al servizio dei compagni e regala un gran pallone a Forte in occasione del palo.

Forte 6: Agisce come può nella morsa tra Koulibaly e Manolas, sfiora il momentaneo pareggio colpendo il legno da pochi passi.

Osimhen 4.5: Il provvedimento di Aureliano può anche essere eccessivo, ma il nigeriano è ingenuo nello strattonare a palla lontana Heymans. Prima del rosso è il più attivo del Napoli.

Insigne 7: Il capitano parte forte, cercando più l'assist che la giocata personale. Fallisce il primo calcio di rigore, poi però segna ancora dal dischetto e avvia l'azione del 2-0.

Elmas 7: Inserito quasi a freddo dopo l'infortunio di Zielinski, entra subito in partita e la chiude nel secondo tempo con un gran destro.

IL TABELLINO

NAPOLI-VENEZIA 2-0

Napoli (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5, Manolas 6, Koulibaly 7, Rui 6.5; Ruiz 6 (dal 27' st Gaetano 6), Lobotka 5.5, Zielinski 6 (dal 35' Elmas 7); Politano 6 (dal 26' st Lozano 6), Insigne 7 (dal 40' st Petagna sv), Osimhen 4.5. A disp.: Marfella, Ospina, Malcuit, Juan Jesus, Rrahmani, Palmiero, Ounas, Zanoli. All.: Spalletti 6.5

Venezia (4-3-3): Maenpaa 6; Ebuehi 5.5 (dal 6' st Svoboda 5.5), Caldara 5.5, Ceccaroni 5, Molinaro 6; Fiordilino 6 (dal 18' st Tessmann 6), Peretz 6 (dal 29' st Galazzi 6), Heymans 5.5 (dal 29' st Dezi 6); Di Mariano 5.5 (dal 18' st Sigurdsson 6), Forte 6, Johnsen 6.5. A disp.: Lezzerini, Bertinato, Bjarkason, Karlsson, Schnegg. All.: Zanetti 6

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 62' rig. Insigne, 72' Elmas

Ammoniti: Fiordilino (V), Caldara (V), Heymans (V), Ebuehi (V), Spalletti (N), Forte (V), Ruiz (N), Ceccaroni (V), Tessmann (V)

Espulsi: 23' Osimhen (N)

Note: al 57' Insigne (N) fallisce un calcio di rigore

LE STATISTICHE

Il Napoli ha trovato il successo in tutti gli ultimi cinque esordi in Serie A.

Il Venezia ha perso in quattro degli ultimi cinque esordi in Serie A e in tre di questi non ha trovato il gol.

Lorenzo Insigne (10) è uno dei tre giocatori nella storia del Napoli ad aver segnato in almeno 10 campionati diversi di Serie A, insieme a Antonio Juliano e Marek Hamsik (entrambi 11).

Lorenzo Insigne ha messo a segno 5 degli ultimi 9 gol segnati dal Napoli alla prima giornata di Serie A.

Lorenzo Insigne ha sbagliato tre degli ultimi otto rigori calciati con la maglia del Napoli in tutte le competizioni.

Tra i giocatori attualmente in attivitá soltanto Muriel (8), Immobile (7), Ibrahimovic (6) hanno segnato piú gol all’esordio stagionale della loro squadra in A di Insigne.

Elmas non segnava in campionato da gennaio 2021 contro il Parma: tre dei suoi quattro gol in Serie A sono arrivati in casa.

Il Napoli ha vinto solo la seconda delle ultime 11 partite di Serie A in cui ha ricevuto almeno un cartellino rosso.

Seconda espulsione in carriera con un club per Osimhen (la prima in Europa League sempre con il Napoli) e primo rosso in campionato per il Napoli da quello ricevuto da Koulibaly nel febbraio 2021 contro il Benevento.

Il Venezia é rimasto a secco di gol in tutte le ultime tre trasferte contro il Napoli in Serie A.

Il Venezia è la squadra che ha ricevuto piú cartellini gialli in questa prima giornata di Serie A finora (sette).