Napoli, Mertens: "Juve più forte, brutto perdere in quel modo. Ma vogliamo lo scudetto"

L'INTERVISTA

Dries Mertens non si arrende. Il gol segnato con la maglia del Belgio nella sfida contro San Marino gli restituisce il sorriso dopo la beffarda sconfitta del Napoli in campionato contro la Juve, all'ultimo minuto. "L'obiettivo è vincere lo scudetto - spiega - Vogliamo combattere e fare bene. Contro la Juve lo abbiamo fatto nel secondo tempo, non nel primo. Ma poi siamo passati da 0-3 a 3-3, perdendo all'ultimo in quel modo. Ora guardiamo avanti, vogliamo vincere contro la Samp". Vieri-Cassano: "Juve, attenta a Napoli e Inter"

Dimenticare l'autogol di Koulibaly è fondamentale, anche se non è facile: "Purtroppo abbiamo preso gol all’ultimo minuto ed è stato brutto, ancora oggi ho difficoltà a ripensarci. Questi episodi possono condizionare. Alla fine loro sulla carta hanno una squadra più forte. Sarri? Non l'ho visto in panchina, quindi non posso dirti che effetto mi abbia fatto alla Juve".

In nazionale, Mertens ha avuto modo di parlare anche con Romelu Lukaku, neo acquisto dell'Inter: "Nerazzurri da Scudetto? Sì, hanno fatto un grande mercato, Lukaku è un grande acquisto. Lui voleva venire in Italia, sono felice per lui, segnerà tanti gol e diventerà importante. Il tema del razzismo? Purtroppo non è una cosa nuova, ricordiamoci di quello che è successo l'anno scorso con Koulibaly. I tifosi del Napoli poi lo hanno accolto allo stadio intonando il suo nome, speriamo che a Romelu succeda la stessa cosa, anche se di questo non ne abbiamo ancora parlato".