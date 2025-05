Napoli, ecco le promesse di De Laurentiis che stanno facendo vacillare Conte

Doveva essere l'incontro che sanciva l'addio al Vesuvio e invece quello tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte potrebbe essere stato il faccia a faccia della ripartenza. Il presidente del Napoli fresco di scudetto ha messo sul tavolo tutte le sue carte per convincere il tecnico pugliese a rimanere, rinunciando alle lusinghe della "sua" Juventus. A partire dalla cifra monstre di 200 milioni di euro per il prossimo mercato estivo, che servirà per costruire una squadra competitiva non solo in Italia, ma anche in Champions League. Non solo promesse, ma anche fatti visto che il ds Manna ha già messo nel mirino due acquisti top come Kevin De Bruyne per il centrocampo, che pare essere davvero a un passo, e Jonathan David per l'attacco. E poi le strutture, che lo stesso Conte aveva criticato senza mezze parole solo poche settimane fa. Il Napoli metterà mano al centro sportivo e ai suoi campi perché per vincere non basta avere una squadra forte, ma servono anche gli strumenti per renderla forte.