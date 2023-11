Napoli, Mazzarri: "Contento della prova, ma sul 2-2 serviva più attenzione"

NAPOLI

Il tecnico dei partenopei dopo il ko col Real Madrid: "Avevamo creato i presupposti per vincerla, questo è un gruppo eccezionale"

© Getty Images Walter Mazzarri prova a guardare il bicchiere mezzo pieno nonostante il ko del suo Napoli a Madrid contro il Real: "Prima di prendere il 3-2 avevamo creato i presupposti per vincerla, sono contento della prova in generale, ma bisogna fare più attenzione - le parole del tecnico a Prime Video -. Sapevamo che sarebbero stati micidiali sulle ripartenze, sul 2-2 dovevamo essere più attenti, anche perché non c'era la fretta di andare a segnare. Da quando sono arrivato ho trovato un gruppo eccezionale, un gruppo unito, di ragazzi che vogliono stare insieme. Con questi valori umani a disposizione si può lavorare bene".

"Credo che abbiamo fatto una buona gara, se non ottima, fino al 3-2 di Nico Paz - ha proseguito in conferenza -. È chiaro che contro il Real Madrid se fai qualche errore lo puoi pagare caro. Dopo essere andati sotto nel finale abbiamo cercato il tutto per tutto sbilanciandoci e ci sta di prendere anche il quarto gol. Quel gol preso da fuori area ha cambiato l'equilibrio della partita".

Nessun dubbio su Meret: "Ma quale problema portiere? Meret ha fatto molto bene, con due parate decisive. Il gol del 3-2 si può discutere, magari era coperto e non ha visto bene la traiettoria".

Si è infine parlato dell'ingresso di Osimhen nella ripresa: "Il cambio era programmato, il dottore mi aveva detto che aveva 20-25' contro l'Atalanta, oggi abbiamo provato a fargli fare un tempo. Vogliamo averlo al top contro l'Inter, ma l'inserimento deve essere graduale".