Napoli, Mazzarri ha un piano per Thuram: Natan a sinistra, Juan Jesus centrale

Davanti Osimhen scalpita per un posto da titolare nel tridente insieme a Kvara e Politano

© Getty Images In casa Napoli è iniziato il countdown per il big match contro l'Inter. Al Maradona andrà in scena uno scontro diretto per la zona Champions e Walter Mazzarri sta studiando un piano per arginare la devastante potenza di fuoco nerazzurra. Nel dettaglio, il tecnico azzurro starebbe facendo alcuni ragionamenti soprattutto sulla corsia sinistra. Con Olivera e Mario Rui fermi ai box, dovrebbe toccare ancora a Juan Jesus allargarsi, ma resta viva anche un'altra opzione. Per provare a contrastare le incursioni e la fisicità di Thuram, infatti, Mazzarri starebbe pensando di spostare Natan a sinistra e accentrare Juan Jesus. Mossa per puntellare la corsia e provare a limitare il francese con i raddoppi.

Dopo la prestazione complicata contro il Real Madrid, dunque, al tandem Jaun Jesus-Natan toccherà ancora un altro compito molto delicato contro l'Inter. A meno di un improvviso cambio di scenario, infatti, al momento sembra difficile che Mazzarri possa impiegare Ostigard o Zanoli al loro posto per proteggere il lato sinistro. L'impressione è che a prendersi cura di Thuram e della sua velocità in campo aperto dovrebbe essere subito Natan, con Juan Jesus pronto ad aiutarlo in seconda battuta se qualcosa dovesse andare storto negli anticipi o nell'uno contro uno. Un piano tattico preciso per dare più fisicità in marcatura sul francese e provare a disinnescare i suoi inserimenti.

Ma non è tutto qui. Per quanto riguarda la fase di possesso, infatti, contro l'Inter Mazzarri potrà contare su un'arma in più dall'inizio: Victor Osimhen. Carico e recuperato al 100%, il nigeriano scalpita per un posto da titolare contro i nerazzurri e molto probabilmente verrà accontentato. Anche perché con lui in campo il Napoli cambia faccia. Sia in termini fisici, sia in termini realizzativi. Tutto con Kvara e Politano pronti a dargli manforte e ad attaccare Acerbi e Darmian nell'uno contro uno per creare la superiorità e andare sul fondo.

Infine capitolo mediana. Al Maradona a battagliare con Barella & Co. a centrocampo e a impostare la manovra dovrebbero esserci i soliti tre: Zielinski, Lobotka e Anguissa. Muscoli e piedi buoni per contrastare, pressare e innescare il tridente in verticale con rapidità e precisione. A Castel Volturno Mazzarri studia le mosse per limitare e sorprendere l'Inter.