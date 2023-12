Napoli, Mazzarri al lavoro sulla difesa verso l'Inter

verso l'inter

Contro i nerazzurri rientrerà da titolare Osimhen, dubbio invece su Zielinski. In difesa riecco Juan Jesus

Se Walter Mazzarri sta pian piano cercando di restituire certezze al Napoli, dietro l'angolo c'è la notizia migliore in tal senso: Victor Osimhen è pronto a rientrare da titolare nella sfida di domenica sera contro l'Inter. Il nigeriano dopo l'infortunio al bicipite femorale di fine ottobre si è rivisto contro Atalanta e Real Madrid ma sempre entrando dalla panchina, il giusto rodaggio per averlo lucidato al meglio - anche se è fisiologico che non sarà proprio al 100% della forma, soprattutto col passare dei minuti - in una partita che potrebbe accorciare in modo pesante la distanza dai primissimi posti.

L'ultimo match da titolare per Osimhen era stato l'8 ottobre, contro la Fiorentina, e a quella data risale anche il suo ultimo gol. In mezzo, oltre all'infortunio, anche la rivoluzione tecnica con l'esonero di Garcia e l'arrivo di Mazzarri con cui la squadra, Victor compreso, sembra aver subito legato. Merito dei modi dell'allenatore livornese, esigente nei minimi particolari come Spalletti ma affettuoso quando serve, con idee in scia a quelle dello scudetto della scorsa stagione pur non disdegnando novità in ambito difensivo: non è un caso se lo stesso Osimhen abbia accettato, subito e di buon grado, la panchina contro il Real Madrid dopo un primo comprensibile momento di delusione perché sognava di partire dal primo minuto in un match così prestigioso.

In ogni caso l'attacco, soprattutto coi segnali di risveglio da parte di Kvaratskhelia, non era mai stato il principale problema del Napoli ed è per questo che Mazzarri focalizzerà i pensieri delle prossime ore sull'assetto difensivo che anche a Madrid, anche per errori dei singoli, ha creato grattacapi alla squadra, pur mettendo sul piatto della bilancia la forza dell'avversario. Oltre alle singole prove di Meret (che sarà confermato) e Natan, l'assenza di Olivera e Mario Rui non ha consentito di dare forza alla zona centrale della difesa, visto che Juan Jesus sarà ancora adattato a sinistra. A centrocampo c'è il dubbio Zielinski, uscito anzitempo dalla sfida di Champions dopo uno scontro con Rudiger: senza il polacco pure la mediana perderebbe equilibrio. Grattacapi su cui il tecnico lavorerà senza sosta per non lasciare nulla di intentato, visto che vincere contro l'Inter significherebbe fare un enorme passo avanti in classifica.

