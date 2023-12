Napoli furibondo con Massa: proteste nel tunnel, si temono squalifiche

La coda polemica di Napoli-Inter rischia di avere conseguenze a livello sportivo per la squadra azzurra: il Mattino racconta di proteste furibonde nel tunnel degli spogliatoi, a fine partita, contro Davide Massa per l'arbitraggio (nel mirino il contrasto Lautaro Martinez-Lobotka prima dello 0-1 e il contatto in area tra Acerbi e Osimhen). Protagonisti parte della dirigenza ma anche alcuni calciatori del Napoli con urla e parole pesanti volanti in direzione dell'arbitro, che gli ispettori federali potrebbero aver segnato nella relazione di fine partita: c'è timore che possano arrivare squalifiche.