LA MOVIOLA

L'ex arbitro a Pressing giudica gli episodi contestati del posticipo, voto all'arbitro Massa: 4

Napoli-Inter consegna agli archivi un risultato netto, il 3-0 per i nerazzurri, ma anche le polemiche arbitrali del Napoli irritato per le decisioni di Massa in occasione di due episodi chiave: un possibile fallo di Lautaro in avvio dell'azione che porta al gol dell1-0 di Calhanoglu e un contatto in area tra Acerbi e Osimhen in avvio di ripresa. Sui due momenti, Graziano Cesari ha sviluppato la sua moviola nel corso di Pressing consegnando alla fine un voto molto negativo a Massa: 4.

Al minuto 43, Lautaro conquista un pallone in possesso di Anguissa, ma subisce l'attacco di Lobotka. Per tenere il vantaggio nerazzurro, l'argentino trattiene l'avversario. Dopo 21 secondi, Calhanoglu segna l'1-0. Per Cesari, Massa pensa di avere tutto sotto controllo, ma non vede il braccio sinistro di Lautaro che cinge l'anca di Lobotka e, soprattutto, si perde il momento nel quale l'attaccante frana sul tallone dell'avversario. Il moviolista sentenzia che ci sono due errori: dell'arbitro Massa che non vede il fallo e del VAR Marini che non interviene ad aiutarlo.

Al 58esimo, con l'Inter sempre avanti di un gol, Osimhen ha un buon pallone in area dopo un controllo a seguire, ma finisce a terra dopo un contatto con Acerbi poco sopra il tendine d'achille. Per Cesari, Massa cerca di vedere l'azione con attenzione anche abbassandosi per controllare meglio. Il possesso del pallone è del nigeriano, poi c'è l'ancata di Acerbi e infine il contatto basso. Anche qui secondo l'ex arbitro doveva esserci la revisione del VAR: "Per me è calcio di rigore" il giudizio finale Cesari.

Non sanzionabile, infine, il contatto tra Calhanoglu e Anguissa nell'area nerazzurra al 22esimo del primo tempo.