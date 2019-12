Napoli, mai così pochi punti dal ritorno in A: Gattuso toglie il giorno di riposo

LA CRISI

L'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli non poteva iniziare peggio: azzurri sconfitti al San Paolo dal Parma nel recupero, superati in classifica dai gialloblù e che probabilmente dovranno fare a meno di Koulibaly per alcune partite per via di un infortunio muscolare. I 21 punti attuali sono un record negativo, non si erano mai visti in 16 giornate da quando la società campana è rinata dall'inferno di Serie C e B. “Questa squadra non sta bene mentalmente" ha detto dopo la partita il tecnico, che vuole subito una reazione dai suoi giocatori e per questo ha tolto il giorno di riposo previsto per domenica. Gattuso: "La squadra deve liberarsi"

Come confermato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, la squadra riprenderà ad allenarsi già oggi: nessun giorno di riposo post partita, che veniva sempre assegnato durante la gestione Ancelotti in assenza di turni infrasettimanali. Gattuso vuole subito mettere il punto ad una crisi che è evidente nel gioco come nei numeri: il Napoli chiuderà sicuramente il 2019 a meno di venticinque punti, con De Laurentiis presidente gli azzurri non sono mai stati così in basso.

Anche nell'anno del ritorno in Serie A (2007) la squadra riuscì a fare meglio, raccogliendo un punto in più nonostante la squadra non fosse stata certamente costruita per lottare per scudetto e Europa come quella attuale. Per trovare un Napoli capace di arrivare con meno di venti punti dopo la sedicesima giornata bisogna tornare indietro di 20 anni e a fine stagione quella squadra retrocesse in Serie B.

La vittoria in campionato manca addirittura da metà ottobre e ora la prossima sfida con il Sassuolo diventa uno snodo cruciale per gli azzurri: un match da vincere per forza per Gattuso, che sicuramente ripartirà da Milik, ancora il migliore in campo dopo la tripletta al Genk, ma dovrà riflettere su Insigne, ancora deludente e fischiato dai propri tifosi. "Il problema non è lui, non ha giocato male solo lui" ha detto il tecnico dopo la partita, ma la storia d'amore tra Napoli e il suo capitano è in crisi. come la squadra.

ANSIA KOULIBALY: INTER A RISCHIO

Arrivano notizie poco confortanti in merito all'infortunio di Kalidou Koulibaly. Il difensore, uscito nei primi minuti della gara con il Parma, sarebbe rimasto vittima di un infortunio muscolare che rischia di tenerlo fuori per diverse settimane. È stato lo stesso Napoli a rendere note le condizioni del difensore tramite un tweet. Per Koulibaly si tratterebbe di un sospetto stiramento al bicipite femorale destro; se dovesse essere confermato, il problema muscolare potrebbe tenere il difensore lontano dal campo per almeno 20 giorni, mettendo a rischio la sua presenza nella gara del 6 gennaio contro l'Inter.

