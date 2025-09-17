Supercoppa italiana 2025/26 a Riad: Napoli-Milan il 18 dicembre e Bologna-Inter il 19, finale il 22

La Supercoppa Italiana 2025/26 si svolgerà ancora a Riad e per la terza volta nella sua storia con la formula della Final Four, che prevede due semifinali a eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025) e la finale il 22 dicembre 2025. Lo ha reso noto la Lega Serie A in una nota. I club che si contenderanno il trofeo saranno il Napoli campione d'Italia, il Bologna vincitore della Coppa Italia, l'Inter seconda in campionato e il Milan, finalista dell'ultima Coppa Italia.



La prima semifinale sarà Napoli-Milan (giovedì 18 dicembre 2025), la seconda Bologna-Inter (venerdì 19 dicembre 2025). La finale tra le vincenti delle semifinali si disputerà lunedì 22 dicembre 2025. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su Mediaset. Lo scorso anno il trofeo è andato al Milan, che in finale ha battuto 3-2 l'Inter rimontando dallo 0-2.