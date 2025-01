Lukaku-Neres, adesso tocca a voi: Conte contro Palladino e Kean per battere anche l'emergenza

Più forte di così il Napoli non può andare. Lo dice la classifica, lo ribadisce Conte che si aspetta rinforzi dal mercato. Un difensore (Danilo è l'obiettivo numero uno), un centrocampista e magari qualche sorpresa grazie alle cessioni. Il buon Antonio, un buon pizzico nervoso in conferenza stampa, lo ha fatto intuire alla vigilia della difficile trasferta in casa della Fiorentina. Oggi si gioca al Franchi e non sono ammessi passi falsi se si vuole puntare allo scudetto.