Calcio

Fofana: "Il Milan ogni anno deve puntare allo scudetto"

16 Ott 2025 - 14:15

"Come giocatori del Milan dobbiamo pensare ogni anno allo scudetto, è normale. Lavoriamo tanto per questo. Dobbiamo lottare per vincere ogni partita, poi alla fine faremo i conti": lo dice il centrocampista del Milan Youssouf Fofana a Sky. "Non voglio dire che se non vinciamo lo scudetto la stagione è sbagliata, ma se dovessimo vincerlo sarebbe una grande gioia dopo l'anno scorso. Allegri? Non ha bisogno di trasmetterci la voglia di vincere lo scudetto, giochiamo al Milan, è normale pensare allo scudetto. Ci sono tante cose da fare prima arrivare a questo obiettivo", conclude Fofana.

