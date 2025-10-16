Brasile, Ancelotti: "L'obiettivo è vincere il Mondiale"

"La responsabilità mia e dei giocatori in campo è quella di raggiungere ciò che ogni brasiliano desidera: vincere di nuovo la Coppa del Mondo dopo 24 anni". Così il ct del Brasile Carlo Ancelotti nel corso di una intervista al sito Fifa.com, in vista dei prossimi Mondiali 2026 a cui la Seleçao è già qualificata. "Sì, a dire il vero, mi sto divertendo molto. Mi sono sentito subito a mio agio grazie alla Federcalcio brasiliana e ai giocatori. Finora sta andando tutto bene. Siamo già qualificati, quindi abbiamo il tempo necessario per prepararci al meglio per la Coppa del Mondo", ha aggiunto. Su come è nata la decisione di allenare il Brasile. "Perché ho pensato che fosse una grande opportunità allenare la nazionale brasiliana, che è la squadra più vincente della storia, avendo vinto il maggior numero di Coppe del Mondo. L'idea di giocare la Coppa con il Brasile è incredibile. Ho avuto questa opportunità e l'ho colta al volo. Ovviamente, devo anche ringraziare il Real Madrid perché mi ha dato la possibilità di venire qui e vivere questa nuova esperienza", ha detto.