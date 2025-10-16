Logo SportMediaset
Calcio

Nuovo San Siro, Sala: "Dobbiamo essere pronti per Europei 2032"

16 Ott 2025 - 11:50

Con gli architetti Norman Foster e David Manica degli studi Foster + Partners e Manica, a cui è stato affidato il progetto per il nuovo stadio di Milano, "abbiamo parlato dell'intenzione di lavorare bene, in fretta e cooperando. Norman Foster e anche Manica hanno grande esperienza e reputazione negli stadi. Ci siamo detti che, va bene tutto, ma bisogna arrivare per il campionato 2031-2032 per poter ospitare a fine campionato gli europei qua a Milano". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione della nuova tratta della Metrotranvia 7. 

00:24
MCH LOPETEGUI PALLONATA 15/10 MCH

Il ct del Qatar Lopetegui colpito in pieno da una pallonata

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

01:35
Neymar in scadenza

Neymar in scadenza, può essere un colpo di mercato

01:38
Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

01:32
Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

01:34
Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

01:02
Vlahovic a segno

Vlahovic a segno

01:46
Una vita sempre al centro

Mikhitaryan: una vita sempre al centro

01:01
Yildiz ancora a segno

Yildiz ancora a segno

01:05
Portogallo, CR7 non basta

Portogallo, CR7 non basta

01:35
Serie A, la ripartenza

Serie A, si riparte: subito due big match

01:36
Gli incidenti di Udine

Gli incidenti di Udine

02:10
Azzurri verso i playoff

Azzurri verso i playoff

01:58
Donnarumma e Locatelli

Donnarumma e Locatelli

00:59
MCH FESTA QATAR AL MONDIALE 15/10 MCH

Il Qatar si qualifica al Mondiale: grande festa a Doha

SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

DICH GATTUSO POST ITALIA-ISRAELE 14/10 DICH

Italia, Gattuso: "La squadra ha fatto buone cose"

12:17
Mondiali U20, in finale Argentina e Marocco
1° LAUTARO MARTINEZ: 47 PARTITE;  25 G+A 
12:00
Inter, volo privato per Lautaro per tornare prima dalla nazionale
11:50
Nuovo San Siro, Sala: "Dobbiamo essere pronti per Europei 2032"
11:29
Bologna: Bernardeschi & C. si cimentano... in cucina
10:03
Donnarumma: "Playoff non ci spaventano, Nazionale andrà ai Mondiali"