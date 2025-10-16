Inter, volo privato per Lautaro per tornare prima dalla nazionale

Lautaro Martinez, reduce dalla doppietta con la maglia dell'Argentina nell'amichevole contro Porto Rico, è tornato in Italia con un volo privato organizzato dall'Inter in modo da velocizzare il rientro e averlo a disposizione il prima possibile in vista del match contro la Roma. In questo modo il capitano nerazzurro si allenerà già oggi agli ordini di Cristian Chivu per preparare il delicato match dell'Olimpico, dove mancherà Marcus Thuram per infortunio. Se fosse rientrato col volo previsto dall'Albiceleste, infatti, la sua prima seduta ad Appiano Gentile sarebbe stata domani. Lo scrive Tuttosport.