IL CASO

Lukaku, linea dura Napoli: dead line in tarda mattinata, se non torna è fuori rosa

Il club va oltre il messaggio social del giocatore e lo aspetta alla ripresa

31 Mar 2026 - 09:38
© Getty Images

© Getty Images

La risposta arriverà alle 11.30, quando il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno dopo tre giorni di riposo in vista del big match di lunedì sera al Maradona contro il Milan: alle porte del centro sportivo azzurro si presenterà anche Romelu Lukaku? Antonio Conte lo aspetta. Se l'attaccante belga non dovesse presentarsi, la società ha deciso che lo metterà fuori rosa. Il Napoli ha scelto la linea dura e non gli ha fatto cambiare idea il messaggio social del giocatore, in cui spiega la sua situazione fisica e psicologica e dichiara: "Non volto le spalle al Napoli ma ora ho bisogno di sentirmi al 100%". E neppure il risultato della nuova risonanza che - come riferisce 'Il Mattino' - Lukaku ha inviato alla società come conferma della presenza dell'infiammazione all'anca, che giustificherebbe l'esigenza di effettuare terapie. Il Napoli aveva già deciso di multare il giocatore per aver deciso autonomamente e senza l'ok del club di restare in Belgio a lavorare e, in caso di nuova assenza, è pronto a prendere provvedimenti drastici. BigRom in questa stagione vanta sette presenze per un totale di 64'.

Leggi anche

Lukaku, retroscena dal Belgio: "Ecco perché non è tornato" | De Bruyne: "Ci sono stati disaccordi"

videovideo
napoli
lukaku

Ultimi video

01:03
DICH DONNARUMMA SU RESPONSABILITA' PER SITO 30/3 DICH

Donnarumma e la Bosnia: "Qui serve un'Italia di duri, noi siamo pronti"

01:02
DICH MONTELLA PRE GARA MONDIALE DICH

Turchia, Montella: "C'è tanta pressione, ma vogliamo il Mondiale"

02:59
SRV RULLO L'ITALIA CHIAMO' - PRE BOSNIA 30/3 (MUSICATO)

L'Italia "chiamò" il Mondiale: azzurri tra sogno e incubo

02:39
SRV RULLO ITALIA VIGILIA BOSNIA CON GATTUSO 30/3

Italia, tutto in una notte: le parole e le scelte di Gattuso

02:27
SRV RULLO DZEKO CARICA LA BOSNIA PRE ITALIA 30/3 (MUSICATO) SRV

Dzeko carica la Bosnia: "Non è più l'Italia di una volta"

01:37
SRV RULLO BOSNIA VIGILIA ITALIA ATMOSFERA-CLIMA-TIFOSI 30/3 SRV

Ambiente e tifosi: scopriamo come la Bosnia aspetta l'Italia

01:16
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" GESTIONE CASO LUKAKU 30/3 SRV

Callegari non mette 'Like' al caso Lukaku: "Ci perdono tutti, giocatore e club"

01:38
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" IL SOGNO AZZURRO PRE BOSNIA 30/3 SRV

Callegari mette 'Like' a Pio Esposito e Tonali: "Mi affido alla loro positività"

00:59
DICH RULLO BARBAREZ SU AUTOBUS PRE ITALIA 30/3 SRV

Il Ct della Bosnia Barbarez lancia la sfida all'Italia: "Parcheggeremo l'autobus…"

01:25
DICH DONNARUMMA PRE BOSNIA SU IMPORTANZA PARTITA PER SITO 30/3 DICH

Donnarumma: "La sento molto, tra le partite più importanti della mia vita"

02:09
DICH GATTUSO PRE BOSNIA SU GRUPPO PER SITO 30/3 DICH

Gattuso carica l'Italia: "Gruppo davvero speciale, merita questo Mondiale"

01:56
DICH GATTUSO PRE BOSNIA SU DZEKO PER SITO 30/3 DICH

Gattuso: "Dzeko per me è un amico ed è un uomo davvero speciale"

02:11
DICH GATTUSO PRE BOSNIA SU BARBAREZ E PULLMAN PER SITO 30/3 DICH

Gattuso e pullman della Bosnia: "Una battuta, stimo il loro ct e lo rispetto molto"

01:07
DICH GATTUSO PRE BOSNIA SU CAMPO PER SITO 30/3 DICH

Gattuso: "Il campo? Non voglio nessun alibi, sono discorsi per deboli"

00:43
DICH GATTUSO PRE BOSNIA SU SPIRITO PER SITO 30/3 DICH

Gattuso e il sogno Mondiale: "La cosa che conta di più, per me, è il giusto spirito"

01:03
DICH DONNARUMMA SU RESPONSABILITA' PER SITO 30/3 DICH

Donnarumma e la Bosnia: "Qui serve un'Italia di duri, noi siamo pronti"

I più visti di Napoli

Napoli, caso Lukaku

Napoli, scoppia il caso Lukaku

Lukaku rompe il silenzio: "Non volto le spalle al Napoli ma ora ho bisogno di sentirmi al 100%"

McTominay posa sotto il murale della sua rovesciata che ha riportato la Scozia ai Mondiali

Da De Bruyne a Rudi Garcia, il Belgio si stringe intorno Lukaku: "A Napoli tanto rumore"

Milan, al Maradona servirà un'impresa senza tifosi: la prefettura vieta la trasferta, i dettagli

Lukaku-Napoli, canali aperti ma posizioni distanti: non c'è una data per il rientro di Big Rom

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:45
Vendita San Siro, perquisizioni Gdf in Comune e M-I s.r.l.
23:42
Tresoldi può giocare per tre nazionali, Italia compresa: cosa succede
23:28
Federcalcio argentina, il presidente accusato di evasione fiscale: andrà a giudizio
23:14
Bosnia-Italia, l'incredibile dato: solo in due hanno già giocato un Mondiale
23:03
Germania ok in amichevole, battuto 2-1 il Ghana