Lukaku, linea dura Napoli: dead line in tarda mattinata, se non torna è fuori rosa

La risposta arriverà alle 11.30, quando il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno dopo tre giorni di riposo in vista del big match di lunedì sera al Maradona contro il Milan: alle porte del centro sportivo azzurro si presenterà anche Romelu Lukaku? Antonio Conte lo aspetta. Se l'attaccante belga non dovesse presentarsi, la società ha deciso che lo metterà fuori rosa. Il Napoli ha scelto la linea dura e non gli ha fatto cambiare idea il messaggio social del giocatore, in cui spiega la sua situazione fisica e psicologica e dichiara: "Non volto le spalle al Napoli ma ora ho bisogno di sentirmi al 100%". E neppure il risultato della nuova risonanza che - come riferisce 'Il Mattino' - Lukaku ha inviato alla società come conferma della presenza dell'infiammazione all'anca, che giustificherebbe l'esigenza di effettuare terapie. Il Napoli aveva già deciso di multare il giocatore per aver deciso autonomamente e senza l'ok del club di restare in Belgio a lavorare e, in caso di nuova assenza, è pronto a prendere provvedimenti drastici. BigRom in questa stagione vanta sette presenze per un totale di 64'.