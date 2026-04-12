NAPOLI

Napoli, Lukaku ancora in Belgio: diplomazie al lavoro

L'attaccante atteso a Castelvolturno tra una settimana per il faccia a faccia con Conte

di Carlo Landoni
12 Apr 2026 - 22:38
© Getty Images

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Tendenzialmente ancora una settimana in Belgio. Rientro previsto a Napoli, se il lavoro di recupero proseguirà secondo la tabella stabilita, il 20 aprile. Lukaku che da prime valutazioni personali avrebbe dovuto fare rientro a Castelvolturno tra venerdì e sabato scorso resterà dunque ad Anversa ancora una settimana. L'attaccante svolge quotidianamente un programma definito nei minimi particolari tra allenamenti personalizzati e riabilitazione per superare l'infiammazione all'anca.

Il monitoraggio dei progressi è continuo, le informazioni e i dati sono condivisi quotidianamente con lo staff medico del club e la società. Tra una settimana dunque è previsto il ritorno di Lukaku a Napoli e ovviamente il confronto con la dirigenza e l'allenatore.

Del resto il club lo attendeva il 31 marzo passato, mentre Lukaku che aveva risposto alla convocazione della Nazionale belga, aveva deciso di rinunciare alle amichevoli negli Usa per recuperare la miglior condizione fisica restando in Belgio ad allenarsi e a curarsi. Soprattutto per riprendersi da una ricaduta dell'infortunio del 14 agosto che era stata individuata proprio in Nazionale.

Il Napoli che non aveva condiviso la scelta dell'attaccante aveva emesso un duro comunicato nel quale "si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato ".

Le diplomazie sono sempre al lavoro per trovare la miglior soluzione e tentare di ricucire lo strappo. Tra una settimana Lukaku Conte e il club si ritroveranno faccia a faccia. 

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