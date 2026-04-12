QUI NAPOLI

Conte: "Non dovevamo concedere il vantaggio al Parma. Il sogno? Dipende dall'Inter"

L'allenatore degli azzurri ha elogiato la prova della squadra anche se la rete immediata dei padroni di casa lo ha fatto arrabbiare

12 Apr 2026 - 17:29
1 di 19
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato alla fine della partita pareggiata a Parma: "Sappiamo di dover raggiungere la quota Champions, è un punto che fa classifica. Oggi non avremmo dovuto permettere al Parma di andare in vantaggio. C'è un filo leggero tra chi vince e chi non vince. Ma ho poco da dire ai ragazzi dal punto di vista dell'impegno, della determinazione. A parte l'approccio, ho poco da rimproverare. Il sogno scudetto? Non è che viene spento, mancano sei partite per noi. E' un sogno legato a chi ci sta davanti. E vedendo i numeri finora dell'Inter sicuramente era un sogno bello ardito da fare. Noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Veniamo da cinque vittorie, oggi abbiamo pareggiato. Dispiace perché avremmo potuto mettere altri due punti in più per la Champions e per provare ad avvicinarsi alla vetta. Noi continuiamo al massimo, mancano sei partite. Sappiamo cos'è stato questo campionato, ne siamo orgogliosi e continuiamo su questa strada".

Leggi anche

McTominay e Hojlund, un solo spunto ma decisivo nella giornataccia di Juan Jesus

parma-napoli
conte

Ultimi video

02:04
Spalletti fino al 2028

Spalletti fino al 2028

02:04
DICH CUESTA 12/4 DICH

Cuesta: "Rigore per noi? Non c'era da regolamento"

01:39
MCH BOCA JUNIORS INDEPENDIENTE 12/4 MCH

Gol, polemiche, var, cartellini rossi: tutto questo è Boca-Independiente

01:03
DICH MANCINI VERSO SFIDA A MANCINI 12/4 DICH

Inzaghi sfida Mancini nella"Champions asiatica: "Gli sarò per sempre grato"

01:25
DICH ZAPPACOSTA MIX BERGAMO DICH

Zappacosta: “Tanto rammarico, concedere un gol così non è facile da digerire”

03:32
DICH SPALLETTI MIX BERGAMO DICH

Spalletti: “Champions? La Juve c’è, c’è sempre stata”

01:15
DICH HOLM MIX BERGAMO DICH

Holm: "Nel secondo tempo abbiamo dimostrato la nostra forza e ho fatto quasi un assist..."

01:56
DICH ALLEGRI DA MIX SAN SIRO DICH

Allegri: "Leao ha fatto una buona partita, deve stare sereno"

06:02
DICH RABIOT DA MIX SAN SIRO DICH

Rabiot non salva nessuno: "I fischi a Leao? Valgono anche per noi. Abbiamo sbagliato di squadra”

01:56
DICH GROSSO PRE GENOA DICH

Sassuolo, Grosso: "Vogliamo essere ambiziosi. Bello abbracciare De Rossi"

02:02
DICH CUESTA PRE NAPOLI DICH

Parma, Cuesta: "Napoli fortissimo, ma si può anche battere"

00:53
Napoli, ritorna Hojlund

Napoli, ritorna Hojlund

01:47
San Siro, bottino magro

San Siro, bottino magro

01:41
Atalanta-Juve, precedenti

Atalanta-Juve, precedenti

01:02
Spalletti: ancora Juve

Spalletti: ancora Juve

02:04
Spalletti fino al 2028

Spalletti fino al 2028

I più visti di Napoli

13 SRV COLORE NAPOLI CREDE ALLO SCUDETTO? 10/4 SRV

Scudetto, Napoli ci spera. I tifosi: "Crediamo al miracolo"

De Laurentiis: "Napoli, dura competere con le big. Serie A? A 16 squadre". Poi l'attacco a Uefa, Fifa e agenti

Il Napoli non passa a Parma, Strefezza frena la rincorsa scudetto di Conte

Conte: "Non dovevamo concedere il vantaggio al Parma. Il sogno? Dipende dall'Inter"

Conte prova a mettere pressione a Chivu: la corsa scudetto passa per Parma e Como

Conte e il patto anti-Inter:"Devono strapparci lo scudetto dal petto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:41
Di Francesco: "Due gol evitabili, Lecce non può permetterselo"
20:38
Inter, Lautaro infortunato ma comunque in panchina al Sinigaglia: il motivo
20:30
Liga: Maiorca piega Vallecano, Oviedo passa a Vigo, pari Osasuna-Betis
19:51
Fiorentina: Kean ancora a rischio, ma con Lazio servono punti salvezza
19:48
Spezia sconfitto e contestato, la serie C è a un passo