Conte: "Non dovevamo concedere il vantaggio al Parma. Il sogno? Dipende dall'Inter"

L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato alla fine della partita pareggiata a Parma: "Sappiamo di dover raggiungere la quota Champions, è un punto che fa classifica. Oggi non avremmo dovuto permettere al Parma di andare in vantaggio. C'è un filo leggero tra chi vince e chi non vince. Ma ho poco da dire ai ragazzi dal punto di vista dell'impegno, della determinazione. A parte l'approccio, ho poco da rimproverare. Il sogno scudetto? Non è che viene spento, mancano sei partite per noi. E' un sogno legato a chi ci sta davanti. E vedendo i numeri finora dell'Inter sicuramente era un sogno bello ardito da fare. Noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Veniamo da cinque vittorie, oggi abbiamo pareggiato. Dispiace perché avremmo potuto mettere altri due punti in più per la Champions e per provare ad avvicinarsi alla vetta. Noi continuiamo al massimo, mancano sei partite. Sappiamo cos'è stato questo campionato, ne siamo orgogliosi e continuiamo su questa strada".