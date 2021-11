Napoli, Lozano: "Mi piacerebbe giocare in un club più grande"

LE PAROLE

L'esterno ai media messicani: "Sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo nuovo passo"

Dichiarazioni destinate a far discutere quelle che Hirving Lozano ha rilasciato ai media messicani dopo il ko della sua nazionale contro il Canada, nel match valido per la qualificazione ai Mondiali 2022: "Credo di giocare in un club molto competitivo, con compagni molto validi, e sono cresciuto molto sotto quest’aspetto - le sue parole a TV Azteca Deportes - La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Mi considero un calciatore molto competitivo, con obiettivi chiari. Sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo nuovo passo". Getty Images

Lozano, in ogni caso, spiega di non avere fretta: "Andiamo però 'step by step', ora devo migliorare il più possibile a livello personale e calcistico. Poi spero che, se dio vuole, possa accadere".