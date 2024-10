Conte affila gli artigli e pregusta la fuga: tre punti per mettere pressione a Inter e Juve

I salentini sono in crisi e il tecnico Gotti si giocherà la panchina: Conte affronterà la squadra della sua città, ma non è disposto a fare sconti. A Di Lorenzo e compagni ha chiesto una partenza a razzo per mettere immediatamente in chiaro le cose: possibile che decida di dare una chance dal 1' a Neres, sempre pimpante quando chiamato in causa a gara in corso. Per il resto nessun cambiamento e la grande chance di portarsi momentaneamente a +5 sull'Inter e a +6 sulla Juventus in classifica. Il tutto nella nona giornata che vedrà andare in scena un attesissimo Derby d'Italia domenica alle 18. Conte non lo guarderà (forse), ma sicuramente tiferà per un pari. Se così andrà, se pur da lontano, il Napoli potrebbe iniziare a sentire profumo di fuga.