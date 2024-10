Conte: "Solo chi non ha mai vinto può dire fesserie e ne sento tante. Inter-Juve? Non guardo le altre"

Il Napoli, in testa a +2 sull'Inter, potrebbe approfittare del Derby d'Italia per allungare sulle inseguitrici: "Non guardo mai le avversarie, lo sapete -. Deve esserci la partita che ci permette di aumentare punti che ci potranno tornare utili quando ci saranno delle difficoltà. Vogliamo dare continuità. Se qualcuno aspetta i big-match per vedere il Napoli in difficoltà? Rispetto tante opinioni, ma solo chi non ha mai vinto può dire delle fesserie. E ne sento tante in giro. Chi ha vinto sa cosa bisogna fare per tornare a vincere, per costruire basi solide e durature".