Napoli: Kvara, slitta l'incontro con l'agente e contro il Lecce potrebbe andare in panchina

La distanza con la richiesta della controparte resta di due-tre milioni (8 milioni a stagione più bonus). L'arrivo dell'agente di Kvara, Mamuka Jugeli, era previsto in giornata a Napoli ma è slittato a martedì, quando si presenterà direttamente a Milano in occasione della sfida di campionato contro il Milan a San Siro. E proprio a Milano potrebbe avvenire l''incontro tra le parti per cercare di porre le basi per un'intesa e ridurre la forbice tra domanda e offerta. Per quanto riguarda il campo, sabato contro il Lecce il tecnico Antonio Conte potrebbe concedere un po' di riposo a Kvara facendolo partire dalla panchina per far spazio a Neres nella formazione titolare in vista della gara contro i rossoneri.