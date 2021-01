Napoli: lampo Lozano, in gol dopo 9''

Gol lampo del Napoli, a segno dopo 9 secondi con Lozano contro il Verona. Quello del messicano non è stato però il gol piu' veloce nella serie A: meglio di lui hanno fatto il portoghese del Milan Leao, a segno dopo 6 secondi e 76 centesimi contro il Sassuolo. Poi Paolo Poggi: in gol dopo 8 secondi durante Fiorentina-Piacenza 1-3 del 2/12/2001 e Marco Branca, in gol dopo 9 secondi durante Udinese-Fiorentina 4-0.

