Napoli, la settimana più difficile: a Conte mancano ricambi all'altezza dei titolari

I meriti della Lazio sono sotto gli occhi di tutti, ma la seconda sconfitta in campionato al Maradona brucia tanto. Conte, forse anche per non demoralizzare l'ambiente, ha parlato di inciampo e ha confermato che la strada intrapresa è quella giusta. Il primo cambio, però, è arrivato solo al 75' (il solito Neres per Politano) poi, una volta in svantaggio, sono entrati Raspadori, Gilmour, Simeone e Folurunsho come mosse della disperazione che alla fine non hanno pagato. Ed è proprio il contributo della panchina che sembra essere il tallone d'Achille di questa squadra: finché i titolarissimi girano a mille non ci sono problemi e in un modo o nell'altro le partite si portano a casa, anche di corto muso. I problemi ci sono quando le riserve devono dare la svolta: a parte Gimour, che ha sostituito degnamente Lobotka quando si è fatto male, e qualche giocata e assist di Neres, Simeone ha segnato solo un gol in 13 gare (una da titolare), Raspadori è sempre più un caso (solo 248 minuti in campionato), mentre Ngonge, Juan Jesus, Spinazzola, Marin e Zerbin hanno praticamente solo scaldato la panchina.