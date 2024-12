Serie A: Napoli-Lazio 0-1, Isaksen fa perdere la vetta a Conte

LE STATISTICHE

• Era dal 2019/20 che la Lazio non conquistava più di 30 punti nelle prime 15 partite di un campionato di Serie A (33 in quel caso).

• La Lazio è la squadra che ha vinto più incontri in questa Serie A con un solo gol di scarto (sei).

• La Lazio ha collezionato tre clean sheets nelle ultime quattro giornate di campionato, ne aveva collezionato appena uno nelle prime 11 partite di questa Serie A.

• Era da dicembre 2023 che il Napoli non perdeva due partite di fila considerando tutte le competizioni.

• Per la prima volta nella sua storia la Lazio ha vinto tre partite di Serie A consecutive in casa del Napoli.

• Il Napoli ha perso due delle ultime tre gare casalinghe di Serie A, tanti ko quanti quelli collezionati nelle precedenti 17 partite interne.

• Gustav Isaksen ha segnato tre gol in 20 presenze stagionali in tutte le competizioni, lo stesso numero di gol che aveva messo a referto in 37 presenze complessive della stagione 23/24.

• Isaksen ha partecipato attivamente a quattro gol in questa Serie A (2 reti, 2 assist), lo stesso numero in cui era stato coinvolto nelle 28 presenze dello scorso campionato (3 reti, 1 assist).

• 12 gol segnati dalla Lazio nell’ultimo quarto d’ora di gioco, primato in questo campionato.

• La Lazio ha colpito sette legni in questo campionato, soltanto Cagliari (10), Juventus e Roma (9 ciascuna) ne hanno collezionati di più finora in questa Serie A.