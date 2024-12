Napoli, Conte controcorrente: "La strada è giusta, nessuna delusione. Non voglio arroccarmi dietro"

Due su due. Dopo la Coppa Italia la Lazio è fatale anche in campionato per il Napoli, adesso secondo in campionato a -2 dalla vetta occupata dall'Atalanta. Nel post-partita Antonio Conte non polemizza ma guarda positivo: "Quanto visto oggi ci ha detto che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta - l'analisi del tecnico salentino -. Vogliamo aggredire sempre la partita e creare delle situazioni pericolose. Certo, dobbiamo migliorare molto nell'ultimo passaggio".