Napoli, le scelte di Gattuso e un Osimhen finalmente protagonista per l'obiettivo Champions

L'AGGANCIO

La vittoria sul Torino vale l'aggancio a Milan e Juve. Scatenato il nigeriano dopo una stagione difficile

Cinque gol alla Lazio poi due al Torino in trasferta. E soprattutto sei punti che valgono l'aggancio a Milan e Juve in classifica e che lanciano il Napoli nella corsa per un posto in Champions League. "Partita dominata. Bravi tutti!", le parole di soddisfazione espresse dal presidente De Laurentiis attraverso i social. Niente proclami, il giusto entusiasmo. E dall'altra parte il silenzio rumorosissimo di Rino Gattuso, che non parla, viene premiato sul campo per le sue scelte e raccoglie i frutti del suo lavoro dopo la crisi di risultati e di identità della squadra azzurra. "È ancora lunga, è ancora lunga", ripete Ringhio ai suoi, come riferisce 'Il Mattino'. Bocche cucite e pedalare, per non rovinare un bel finale di stagione e conquistare un traguardo che a un certo punto della stagione sembrava impossibile.

Gattuso preferisce Osimhen a Mertens e l'attaccante nigeriano, con uno scatto da centometrista, piazza la quinta rete nelle ultime otto giornate, dopo due soli gol nelle prime 23 tra infortuni e positività al Covid-19 e andando a segno in due presenze consecutive di campionato per la prima volta dal febbraio 2020, quando vestiva la maglia del Lille in Ligue 1.

Un investimento importante sul mercato che comincia a dare i suoi frutti e che può rivelarsi fondamentale in queste partite che restano da qui alla fine del campionato e che vedranno gli azzurri impegnati in casa contro il Cagliari alla prossima, poi Spezia in trasferta alla 35.a giornata, Udinese in casa, Fiorentina fuori e per chiudere il Verona al 'Maradona'. Calendario sulla carta meno duro rispetto a quello ad esempio di Milan e Juve. Un'altra scommessa vinta ieri da Gattuso è stato Bakayoko, che sblocca il risultato con una prodezza e si riprende la scena dopo un periodo di appannamento e di panchina. C'è spazio per tutti in questo Napoli. L'obiettivo adesso è possibile.