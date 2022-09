Napoli, la lista Uefa per la Champions League: Raspadori tra gli over

© Getty Images

Il Napoli sceglie la lista Uefa di 25 giocatori per la prima parte di stagione europea in Champions League: non c'è ancora l'ufficialità dal club azzurro ma non dovrebbero esserci grossi dubbi. Raspadori, nonostante sia classe 2000, finirà comunque nella lista over perché le liste dei formati in Italia e nel club sono già interamente occupate. Spalletti inserisce tutti i nuovi acquisti: Kim, Olivera, Ostigard, Ndombele, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone e Sirigu. Tra gli esclusi Marfella, con Idasiak che diventa terzo portiere.