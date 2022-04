Napoli, l'indizio di AdL: il rinnovo di Mertens è sempre più vicino

QUI NAPOLI

Il numero uno del club posta su Twitter una foto col belga e il figlioletto: "Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo..."

Dopo la doppietta messa a segno nel 6-1 al Sassuolo, il rinnovo di Dries Mertens col Napoli sembra sempre più vicino. A testimonianza dell'intesa, praticamente totale, tra il calciatore belga e il club azzurro è arrivato anche un tweet del presidente, Aurelio De Laurentiis, che ha postato una foto in compagnia del suo bomber e del figlioletto nato da poco, anche lui con la divisa partenopea: "Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo...", ha scritto AdL. Anche la firma del papà, il cui contratto scade il 30 giugno, non sembra dunque lontana... twitter

IL MESSAGGIO DI DRIES: "L'ANNO PROSSIMO COMBATTIAMO DI NUOVO"

Che Mertens si veda ancora al Napoli anche nel 2022/23 lo lascia intendere lui stesso a fine partita: "Tutta la squadra è delusa, in nove anni che sono qua questo è stato l'anno in cui sono più deluso - ha detto a Dazn in riferimento alla scudetto sfumato -. Una volta abbiamo fatto 91 punti, ma questa volta è diverso, perché le altre squadre non erano più forti di noi. Ora rialziamo la testa, andiamo in Champions e speriamo che l'anno prossimo possiamo combattere di nuovo, perché abbiamo un grande gruppo. Non lo dico solo per me, è un messaggio ai tifosi: quest'anno abbiamo sognato e sbagliato tutti, ma ora non bisogna mollare, è brutto anche per noi. Si deve stare sempre insieme. Speriamo di prendere giocatori forti per l'anno prossimo".