Napoli, Kvaratskhelia in gruppo: il georgiano punta la Roma

Il Napoli ha mezzo scudetto in tasca dopo la penalizzazione della Juve e le sconfitte di Milan e Inter, ma le buone notizie per Spalletti non finiscono qua. Kvicha Kvaratskhelia ha smaltito l'attacco influenzale che lo ha tenuto fuori contro Cremonese e Salernitana, è tornato a svolgere quasi tutta l'intera seduta di allenamento a Castel Volturno con i compagni di squadra e si candida per una maglia da titolare in vista del big match di domenica sera al Maradona contro la Roma.