Napoli, Kim: "La squadra che voglio sconfiggere è la Juventus"

Kim Min-Jae è una delle grandi rivelazioni del Napoli, il difensore coreano si è ambientato così bene che ha già chiaro in testa gli obiettivi personali e di squadra: "Vincere un titolo qui sarebbe davvero fantastico. La squadra che voglio sconfiggere è la Juventus. So che i tifosi napoletani non la amano tanto...". Kim ricorda l'approdo estivo al Napoli: "L'offerta arrivata era la migliore e non ho esitato un attimo ad accettarla, era la mia grande occasione e l'ho presa al volo".