Napoli: il sogno scudetto resta vivo, ma serve ritrovare concretezza

Per farlo sarà fondamentale ritrovare pericolosità in area di rigore e concretezza sotto porta, dunque innanzitutto i gol di Romelu Lukaku, che anche contro la sua ex squadra ha offerto una prova generosa, ma non particolarmente brillante e che resta fermo al rigore trasformato contro la Juve oltre un mese fa. La prima occasione per il belga e per tutta la squadra sarà domenica prossima, sempre in casa, contro la Fiorentina, poi ci sarà la trasferta di Venezia prima della sosta. Sfida, per altro, in concomitanza con Atalanta-Inter. Quale occasione più ghiotta?