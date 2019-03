Napoli, Insigne: "Sempre criticato qui, darò il 100% finché starò qua"

10/03/2019

Lorenzo Insigne ha salvato il Napoli dalla sconfitta contro il Sassuolo, suo il gol del definitivo 1-1 ma suo anche lo sfogo a fine partita: "Qui vengo sempre criticato . Non voglio fare polemica ma sono l'unico che viene sempre preso di mira quando non segna o non fa prestazioni di livello. Questa cosa mi fa un po' male ". E ancora: "Più di così non posso fare, cercherò di dare sempre il 100% finché sto qua ".

Insigne, che dopo l'addio di Hamsik è diventato capitano azzurro, si è lamentato: "Cerco sempre di dare il massimo, alla gente forse non è arrivato questo messaggio ma io vado per la mia strada. Non voglio far polemica, accetto le critiche e a volte ho sbagliato chiedendo scusa. Più di così non posso fare, tutti possono sbagliare un rigore (si riferisce alla partita contro la Juventus, ndr)".