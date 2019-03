Serie A, Sassuolo-Napoli 1-1: Insigne risponde a Berardi Gli azzurri si salvano con un gol del capitano all'86': la Juve allunga a +18, il Milan si avvicina (-6) Facebook

10/03/2019 di CESARE ZANOTTO

Il Napoli non va oltre il pareggio in casa del Sassuolo, che per la sesta gara di fila non riesce a trovare i tre punti. Al Mapei Stadium finisce 1-1, con la squadra di De Zerbi che trova il vantaggio al 52' grazie al sinistro di Berardi. Gli azzurri però non mollano e vanno in gol all'86' con Insigne, bravo a superare Pegolo con un bel destro all'angolino. La Juventus, ora a +18, è sempre più irraggiungibile.

LA PARTITA

Un pareggio che non serve in alcun modo a nessuno e che evidenzia i diversi problemi di Napoli e Sassuolo, ormai alle prese con un campionato dove gli stimoli sono sempre meno. Gli azzurri evitano una nuova sconfitta soltanto grazie al lampo di Insigne, ma i numeri recenti parlano chiaro: la squadra di Ancelotti ha vinto soltanto una volta nelle ultime cinque partite (tre pareggi e un k.o.) e se la Juve è ormai inarrivabile, i partenopei è bene che inizino a guardarsi le spalle visto che il Milan è ora distante soltanto sei lunghezze mentre l'Inter è a -7.



Ancelotti, pensando al match d'Europa League (ormai diventato il grande obiettivo stagionale) contro il Salisburgo, ridisegna la squadra e lancia dal 1' Ounas, Verdi, Diawara e Chiriches, mentre l'attacco è affidato alla coppia Insigne-Mertens. Un turnover annunciato, contro un Sassuolo che davanti si affida alla rapidità e la talento di un trio sulla carta mica male: Berardi, Djuricic e Boga, con quest'ultimo che nella prima mezz'ora fa un po' quello che vuole sulla corsia di sinistra. Il match è sostanzialmente in equilibrio fino al vantaggio firmato Berardi, che al 52' finalizza una discesa a destra di Lirola raccogliendo poi l'assist di Boga.



Il Napoli non sa bene come fare per reagire, perché il 4-4-2 non crea troppe difficoltà ai neroverdi e allora ci vuole l'ingresso in campo di Milik (per Verdi) per scuotere un po' gli ospiti: il peso del polacco si fa sentire nell'area del Sassuolo, anche se al minuto 86 - come detto - è Insigne (che non segnava dal 2 febbraio) a fissare il punteggio sul definitivo 1-1. Una beffa per la squadra di De Zerbi, che continua a mostrare un buon gioco ma non riesce a vincere da sei partite: tre sconfitte e tre pareggi che bloccano gli emiliani a metà classifica.

LE PAGELLE



Insigne 6,5 - Non è una partita semplice per l'attacco partenopeo e Lorenzo soffre insieme al resto del reparto, ma nel finale trova la perla che evita al Napoli il secondo ko di fila.



Mertens 5 - Tenuto sotto controllo dalla difesa neroverde, che gli concede pochissimo spazio e gli impedisce di colpire. Gli manca l'ispirazione per creare qualcosa degno di nota.



Verdi 5,5 - Parte largo a sinistra e non riesce a incidere come vorrebbe Ancelotti. Ha una buona occasione nel primo tempo e la spreca male.



Boga 7 - Prosegue la crescita dell'esterno di De Zerbi, anche oggi tra i migliori dopo la bella prova contro il Milan. Ha corsa, fisico e talento: può diventare un giocatore molto importante.



Djuricic 5,5 - De Zerbi lo conferma nel ruolo di falso 9, ma non è chiaramente la posizione a lui più gradita. Dialoga abbastanza bene quando è spalle alla porta e ha la palla tra i piedi, gli manca però l'istinto del centravanti.

IL TABELLINO



SASSUOLO-NAPOLI 1-1

Sassuolo (3-4-3): Pegolo 6; Demiral 6, Ferrari 6, Peluso 6; Lirola 6,5, Magnanelli 6, Duncan 6 (46' st Locatelli sv), Rogerio 6,5; Berardi 6 (40' st Babacar sv), Djuricic 5,5 (31' st Bourabia 5,5), Boga 7.

A disp: Satalino; Lemos, Sernicola, Magnani, Adjapong, Sensi, Odgaard, Di Francesco, Matri. All.: De Zerbi 6,5

Napoli (4-4-2): Ospina 6, Malcuit 6, Koulibaly 6, Chiriches 6 (1'st Luperto 6), Ghoulam 5,5; Ounas 5,5 (21' st Younes 6), Allan 5,5, Diawara 6, Verdi 5,5 (21' st Milik 6); Insigne 6,5, Mertens 5.

A disp.: Karnezis, D'Andrea, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon. All.: Ancelotti 6

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 7' st Berardi (S), 41' st Insigne (N)

Ammoniti: Ferrari, Pegolo, Bourabia (S); Allan, Diawara (N)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

• Il Napoli ha vinto solo in una delle ultime cinque giornate di campionato (3N, 1P). • Solo 10 tiri per il Napoli contro il Sassuolo, mai meno in una partita di questo campionato. • Il Sassuolo ha ottenuto solo tre pareggi nelle ultime sei giornate di campionato (3P). • Il Sassuolo ha segnato con il suo unico tiro nello specchio del match. • Il Sassuolo non tiene la porta inviolata da 6 partite in campionato: solo il Cagliari attende un ‘clean sheet’ da più tempo in Serie A (nove match). • Insigne non segnava in trasferta in campionato dal 23 settembre contro il Torino. • Nove gol per Insigne in questo campionato, uno in più di quelli realizzati nella Serie A 2017/18 in 37 presenze. • Berardi non segnava in casa su azione in Serie A da gennaio 2018 contro il Torino. • Quarto gol in questo campionato per Berardi, che non segnava in casa da agosto contro l'Inter.

