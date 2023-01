Napoli, prorogate le indagini sull'affare Osimhen

NAPOLI

Il lavoro della giustizia ordinaria, che ipotizza il reato di false comunicazioni in bilancio, proseguirà per altri sei mesi, la procura federale intenzionata ad accedere agli atti

Il Napoli continua a godersi una stagione da sogno e la corsa solitaria in vetta alla classifica di Serie A, ma nel frattempo guarda con attenzione agli sviluppi delle indagini sull'affare Osimhen. Da mesi, infatti, la procura del capoluogo campano indaga sulla compravendita del nigeriano, ipotizzando il reato di false comunicazioni in bilancio. In queste ore filtra la notizia che il lavoro degli inquirenti verrà prorogato di altri sei mesi e che, una volta terminata l'attività investigativa, la procura della Figc farà richiesta di accesso agli atti.

Se dalle carte emergessero nuove prove il procuratore Chiné potrebbe chiedere la riapertura del processo, come avvenuto nel caso della Juventus. La posizione del Napoli, come quella dei bianconeri, era già stata archiviata a maggio con l'assoluzione da parte della Corte d'Appello federale.

Come riportato da Repubblica, secondo Gino Fabio Fulgeri, l'avvocato che assiste Aurelio De Laurentiis in sede penale "il Napoli è convinto di poter dimostrare la regolarità dell'operazione, per altro l'unica sulla quale ci sono accertamenti investigativi".

Il numero uno del club - e con lui la moglie, i figli Valentina ed Eduardo, e l'ad Chiavelli - sono stati iscritti nel registro degli indagati lo scorso 21 giugno: al centro dell'inchiesta l'acquisto di Osimhen e l'operazione nella quale furono coinvolti altri quattro calciatori, il portiere Karnezis e tre giovani, Liguori, Palmieri e Manzi, valutati in totale oltre 21 milioni di euro e attualmente militanti tra serie minori e campionanti dilettantistici. La Guardia di Finanza è al lavoro da mesi nel passare al setaccio tutta la documentazione. Accanto al reato di false comunicazioni in bilancio si ipotizza anche la dichiarazione fraudolenta, reato relativo a una parte della somma versata al Lille, sulla quale non sarebbero stati versati 4,6 milioni di imposta sul valore aggiunto.

