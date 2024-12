Napoli, il dilemma di Conte senza Buongiorno: Juan Jesus o il ritorno alla difesa a tre

Come riporta 'Il Mattino', la buona tenuta difensiva dimostrata negli ultimi tempi (in trasferta, sono appena due i gol incassati nelle ultime 7 gare giocate lontano dal Maradona) spinge Conte a non toccare nulla e a confermare il 4-3-3 o il 4-2-4: anche in questo caso, è Olivera che potrebbe essere il prescelto a prendere il posto di Buongiorno, con Spinazzola a sinistra e tutto il resto confermato. L'uruguaiano, infatti, in Nazionale con Bielsa gioca centrale nella difesa a quattro e non avrebbe problemi ad adattarsi, anche se l'ipotesi Juan Jesus al momento rimane la più accreditata perché comporterebbe un ritocco minimo alla squadra che sinora ha fatto così bene in campionato.