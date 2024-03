Napoli, il calendario infastidisce AdL: c'entra l'Atalanta e il ct Calzona

NAPOLI

Il patron dei Campioni d'Italia vorrebbe posticipare la sfida pasquale con gli orobici. Ma i tempi sono stretti

Sugli spalti ha sorriso e pure saltato seguendo i cori della curva, ma Aurelio De Laurentiis nella notte di Napoli-Juventus ha tradito anche del nervosismo. E la causa, riferiscono i giornali, è legata al calendario degli azzurri nel prossimo mese. Un mese particolare visto la pausa per le nazionali e l'impegno del tecnico Calzona con la Slovacchia. L'allenatore dalle origini calabresi sarà lontano da Castevolturno per circa 9 giorni: dovrebbe rivedersi 'solo' il 27 marzo. E qui arriva il problema: a conti fatti avrà solo quattro giorni per preparare la delicata trasferta in casa dell'Atalanta del 30 marzo.

Troppo poco per il patron degli azzurri: da qui la rabbia. Ma le alternative sono pressoché nulle. Si tratta del sabato pre-pasquale quindi di domenica non si può giocare. E nemmeno di lunedì visto che il mercoledì successivo gli orobici saranno impegnati in Coppa Italia al cospetto della Fiorentina per la semifinale d'andata. Vere e proprie trappole del calendario, con il tutto amplificato dalla scelta di De Laurentiis di puntare su Calzona, 'costretto' al doppio ruolo.