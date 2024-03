Volata Champions: per la Roma ostacolo calendario, il Napoli spera nel ranking

VOLATA CHAMPIONS

Juve e Milan sono tranquille, per il Bologna pesa il successo su una Atalanta in discesa. Lazio troppo indietro

Settanta punti. Basterà questa quota per garantirsi un posto nella prossima Champions League. Chi lo dice? Max Allegri e lui, su queste cose, non sbaglia quasi mai. Il tecnico livornese sui conti è una certezza: stabilito il punteggio minimo, c'è una variabile impazzita che può regalare il paradiso a un'altra italiana, ossia il quinto posto. Su questo fronte però, è tutto ancora da accertare: l'Italia nel ranking è avanti a Inghilterra, Francia e Spagna e molto dirà il ritorno degli ottavi della competizione dalle grandi orecchie (al pari degli impegni in Europa e Confernce League). In tante ci sperano e così la lotta per i primissimi posti è infuocata. Se Juve e Milan godono di un discreto vantaggio, dietro c'è bagarre vera: dal Bologna al Napoli ci sono sei squadre in 11 punti. Undici come le giornate che mancano al gong: può succedere ancora di tutto.

Non siamo davanti a una frase fatta, visto che Roma e Napoli, ad esempio, date per spacciate fino a poche settimane fa, sono in clamorosa risalita. Gli arrivi, rispettivamente di De Rossi e Calzona, hanno dato i frutti sperati, sebbene ci sia il calendario a spaventare entrambi. I giallorossi devono ancora affrontare Fiorentina, Lazio, Bologna, Juve, Atalanta e appunto Napoli: incroci pesantissimi. Pure il percorso degli azzurri non è da meno: all'orizzonte ecco arrivare Inter, Atalanta, Bologna e Fiorentina. Inutile sottolineare come gli scontri diretti faranno la differenza. Al pari del fattore Europa: entrambe sono ancora impegnate nelle coppe.

Chi non ha questo 'problema' è Thiago Motta, quarto se il campionato finisse oggi: il Bologna, seppure la poca esperienza a certi livelli, sta stupendo tutti: è reduce da sei vittorie di fila, l'ultima al cospetto del maestro Gasperini. Quest'ultimo sembra dare più importanza all'Europa League: l'Atalanta è in discesa anche se il divario dalla quarta posizione è recuperabile: cinque i punti di stacco. Uno in più della Roma ferma a quota 47.

Chi realisticamente deve sperare nel quinto è posto il Napoli salvo clamorosi filotti: ha 43 punti, otto in meno del Bologna. Stesso discorso per Fiorentina e Lazio, ancora più attardate: per i biancocelesti sarà spartiacque la sfida di martedì col Bayern Monaco. I viola pure, hanno nella testa la Conference League. Juve e Milan invece, come detto sopra, godono di una grande tranquillità: a loro basterà davvero fare solo il compitino.

BAGARRE CHAMPIONS, LA SPECIALE CLASSIFICA

Juventus 57

Milan 56

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 46

Napoli 43

Fiorentina 42

Lazio 40