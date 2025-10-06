Napoli, Hojlund: "Conte esattamente ciò di cui avevo bisogno. De Bruyne? Con lui è tutto più facile"

Il danese ha poi parlato della rete contro il Genoa, decisiva per la vittoria dei suoi: "Il gol? Ho tenuto bene la palla ed è stato molto importante trovare questa rete. È stato bello trovare il gol vittoria, il tifo qui è fantastico: è uno stadio storico e sono molto felice di essere qui. Con De Bruyne io devo solo correre negli spazi e so che lui metterà lì la palla. Paragonato ad Haaland? È un grande complimento, lui è uno dei migliori attaccanti al mondo in questo momento. Penso che il Genoa abbia fatto bene, sono stati coraggiosi, hanno giocato uomo su uomo. Complimenti a loro, ma noi abbiamo bisogno di vincere queste partite, quindi sono molto contento per i tre punti".