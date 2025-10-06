Logo SportMediaset
NAPOLI

Napoli, Hojlund: "Conte esattamente ciò di cui avevo bisogno. De Bruyne? Con lui è tutto più facile"

Il danese dopo il gol vittoria col Genoa: "Sono felice e mi trovo bene con questo gruppo"

06 Ott 2025 - 14:53

Rasmus Hojlund si gode l'ottimo momento personale e del suo Napoli: "Sono felice qui, mi trovo bene in questo gruppo - le parole dell'attaccante a Radio Crc -. De Bruyne è uno dei migliori con cui giocare. Conte? Penso sia esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento della mia carriera".

Il danese ha poi parlato della rete contro il Genoa, decisiva per la vittoria dei suoi: "Il gol? Ho tenuto bene la palla ed è stato molto importante trovare questa rete. È stato bello trovare il gol vittoria, il tifo qui è fantastico: è uno stadio storico e sono molto felice di essere qui. Con De Bruyne io devo solo correre negli spazi e so che lui metterà lì la palla. Paragonato ad Haaland? È un grande complimento, lui è uno dei migliori attaccanti al mondo in questo momento. Penso che il Genoa abbia fatto bene, sono stati coraggiosi, hanno giocato uomo su uomo. Complimenti a loro, ma noi abbiamo bisogno di vincere queste partite, quindi sono molto contento per i tre punti".

"Ho dovuto imparare un sacco di cose nuove arrivando in questa squadra, non ho ancora trovato casa, ma sono davvero contento in questo gruppo - ha ribadito l'ex Atalanta -. Penso che mi stiano aiutando ogni giorno, calmandomi e aiutandomi con le piccole cose. Conte è esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento nella mia carriera. Ci siamo incontrati nel momento giusto".

Napoli, reazione e vetta: Anguissa, Hojlund e De Bruyne i leader azzurri

hojlund
napoli

