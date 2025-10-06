Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mondiale U20, gli azzurrini ritrovano gli Stati Uniti agli ottavi

06 Ott 2025 - 17:34
© Getty Images

© Getty Images

Saranno gli Stati Uniti i prossimi avversari della Nazionale Under 20 del tecnico Carmine Nunziata, vicecampione del mondo. Gli Azzurrini hanno chiuso il Gruppo D al secondo posto con 4 punti alle spalle dell'Argentina, prima a punteggio pieno, mentre gli statunitensi si sono classificati primi con 6 punti nel Gruppo E, a pari punti con il Sudafrica e la Francia ma con una migliore differenza reti nella classifica avulsa (+2). L'Italia affronterà gli Stati Uniti giovedì 9 ottobre (ore 16.30 locali/21.30 italiane) allo stadio 'El Teniente' di Rancagua. La Nazionale Under 20 conta un unico precedente contro gli USA, sempre agli ottavi di finale del Mondiale. Era il 21 giugno 2005, quando all'Arké Stadion di Enschede - dal 2008 rinominato De Grolsch Veste -, davanti a 7.000 spettatori, gli Azzurrini del tecnico Paolo Berrettini si imposero per 3-1 in rimonta. L'Italia, dopo aver incassato l'1-0 firmato da Hunter Freeman al 44' su rigore, ribaltò il risultato grazie ai gol di Daniele Galloppa - attuale allenatore della Fiorentina Under 20 - al 54', Graziano Pellè al 62' e all'autorete di Sacha Kljestan al 75'. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:09
Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

01:39
DICH BALDINI PRE SVEZIA DICH

Italia U21, Baldini: "Dobbiamo essere affamati"

01:57
SRV RULLO MILAN RIMPIANTI POST JUVENTUS 6/10 SRV

Milan, il tempo dei rimpianti

01:53
SRV RULLO ROMA CAPOLISTA NUMERI DA SOGNO 6/10 SRV

La Roma sogna con Gasperini

01:48
Rullo Napoli Hojlund OK OK

Il Napoli si innamora di Højlund

00:52
MCH ENZO ZIDANE ALGERIA MCH

Luca Zidane, figlio di Zinedine, convocato dall'Algeria

01:17
Bayern, solo vittorie

Bayern, solo vittorie

01:42
Finalmente Cancellieri

Finalmente Cancellieri

01:43
Bonny tra gol e assist

Bonny tra gol e assist

01:34
MCH PORTO-BENFICA 6/10 MCH

Mourinho contro il suo passato, gli highlights di Porto-Benfica

01:46
MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 6/10 MCH

Rosario Central-River Plate 2-1

01:46
MCH BOCA JUNIORS-NEWELL'S OLD BOYS 6/10 MCH

Segnano Gimenez e Lautaro, ma non è il derby di Milano…

01:59
Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

00:49
Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

02:40
Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

01:09
Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

DICH CHIVU SU COPPIA ATTACCO DICH

Chivu: "So chi affiancherà Lautaro, ma non ve lo posso dire"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:40
Monza, il 10/10 amichevole contro il Parma
18:13
L'Uefa dice sì a Milan-Como in Australia
17:34
Mondiale U20, gli azzurrini ritrovano gli Stati Uniti agli ottavi
Lazio – Zaccagni
16:22
Lazio, Zaccagni fuori tre settimane
16:22
Germania, il cancelliere Merz favorevole all'abolizione del Var