Napoli, Hojlund: "De Bruyne fantastico, uno dei migliori con cui giocare"

"De Bruyne? È un giocatore fantastico, probabilmente uno dei migliori con cui giocare. Io devo solo correre negli spazi e so che lui metterà lì la palla. Paragonato ad Haaland? È un grande complimento, lui è uno dei migliori attaccanti al mondo in questo momento". Così l'attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, intervenuto ai microfoni di Radio CRC. "Sono molto felice di essere qui. Ho dovuto imparare un sacco di cose nuove arrivando in questa squadra, non ho ancora trovato casa, ma sono davvero contento in questo gruppo. Penso che mi stiano aiutando ogni giorno, calmandomi ed aiutandomi con le piccole cose. Conte è esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento nella mia carriera. Ci siamo incontrati nel momento giusto", ha aggiunto.