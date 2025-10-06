Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli, Hojlund: "De Bruyne fantastico, uno dei migliori con cui giocare"

06 Ott 2025 - 15:40
© Getty Images

© Getty Images

"De Bruyne? È un giocatore fantastico, probabilmente uno dei migliori con cui giocare. Io devo solo correre negli spazi e so che lui metterà lì la palla. Paragonato ad Haaland? È un grande complimento, lui è uno dei migliori attaccanti al mondo in questo momento". Così l'attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, intervenuto ai microfoni di Radio CRC. "Sono molto felice di essere qui. Ho dovuto imparare un sacco di cose nuove arrivando in questa squadra, non ho ancora trovato casa, ma sono davvero contento in questo gruppo. Penso che mi stiano aiutando ogni giorno, calmandomi ed aiutandomi con le piccole cose. Conte è esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento nella mia carriera. Ci siamo incontrati nel momento giusto", ha aggiunto. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:09
Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

01:48
Rullo Napoli Hojlund OK OK

Il Napoli si innamora di Højlund

00:52
MCH ENZO ZIDANE ALGERIA MCH

Luca Zidane, figlio di Zinedine, convocato dall'Algeria

01:17
Bayern, solo vittorie

Bayern, solo vittorie

01:42
Finalmente Cancellieri

Finalmente Cancellieri

01:43
Bonny tra gol e assist

Bonny tra gol e assist

01:34
MCH PORTO-BENFICA 6/10 MCH

Mourinho contro il suo passato, gli highlights di Porto-Benfica

01:46
MCH ROSARIO CENTRAL-RIVER PLATE 6/10 MCH

Rosario Central-River Plate 2-1

01:46
MCH BOCA JUNIORS-NEWELL'S OLD BOYS 6/10 MCH

Segnano Gimenez e Lautaro, ma non è il derby di Milano…

01:59
Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

Gabbia: "Allegri ha portato tutto quello che serviva"

00:49
Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

Allegri: "La squadra è molto arrabbiata"

02:40
Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

Tudor: "L'errore di David? Un dettaglio..."

01:09
Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

Bologna-Pisa 4-0: gli highlights

01:11
Udinese-Cagliari 1-1: gli highlights

Udinese-Cagliari 1-1: gli highlights

02:13
Napoli-Genoa 2-1: gli highlights

Napoli-Genoa 2-1: gli highlights

02:09
Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

Fiorentina-Roma 1-2: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

DICH CHIVU SU COPPIA ATTACCO DICH

Chivu: "So chi affiancherà Lautaro, ma non ve lo posso dire"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Lazio – Zaccagni
16:22
Lazio, Zaccagni fuori tre settimane
16:22
Germania, il cancelliere Merz favorevole all'abolizione del Var
Gabriele Gravina
16:00
Figc, Gravina: "Italia-Israele si giocherà, faremo di tutto per vincere"
15:40
Napoli, Hojlund: "De Bruyne fantastico, uno dei migliori con cui giocare"
15:18
Europei U21, tedesco Jöllenbeck arbitro di Italia-Svezia