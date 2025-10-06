Germania, il cancelliere Merz favorevole all'abolizione del Var

In Germania il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, immagina la possibilità di abolire il Var. Merz, tifoso del Borussia Dortmund e membro del consiglio di sorveglianza del club tedesco fino a giugno 2014, sarebbe favorevole ad un ritorno al passato, dove le decisioni dovrebbero essere prese dagli arbitri in campo. "Non mi dispiacerebbe abolirlo di nuovo e affidarmi alle decisioni degli arbitri. Ne abbiamo già quattro a ogni partita e dovrebbero essere in grado di prendere la decisione", ha affermato Merz parlando ad Ard. Per il cancelliere, il "desiderio di perfezione assoluta" ha oltrepassato il limite. Tuttavia, Merz ha spiegato di non aver ancora formulato un giudizio definitivo, perché, da un lato, c'è anche la possibilità che, tramite l'assistenza video, gli arbitri correggano una decisione.