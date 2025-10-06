Logo SportMediaset
Figc, Gravina: "Italia-Israele si giocherà, faremo di tutto per vincere"

06 Ott 2025 - 16:00
Gabriele Gravina © Getty Images

Gabriele Gravina © Getty Images

"Italia-Israele? Su questo sono stato molto chiaro: c'è una netta distinzione tra il mio ruolo di cittadino, di uomo del mondo che è fortemente indignato per tutto quello che noi stiamo vedendo. Poi c'è una responsabilità politica che non mi compete e c'è una responsabilità sportiva. Io ritengo che lo sport abbia una grande funzione: quella di unire, di aggregare, di rendere tutto possibilmente condiviso. Noi riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo. Faremo di tutto per portare a casa il miglior risultato possibile". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso di una intervista nella prima puntata del nuovo podcast 'Sette Vite' della giornalista Hoara Borselli. In vista delle 4 sfide decisive per la qualificazione ai Mondiali, Gravina ha confessato di aver vissuto qualche giorno fa un incubo notturno fatto di risultati delle partite e calciatori che si fanno male. "Ho chiamato Rino Gattuso e gli ho detto: Rino ho dormito male, ho avuto un incubo, dimmi qualcosa di positivo così recuperiamo subito la giornata. Lui mi ha tranquillizzato e poi ho vissuto una buona giornata", ha concluso.

