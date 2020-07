Napoli, Giuntoli: "Osimhen ha cambiato agente, quindi ripartirà tutto da zero"

Poco prima della sfida contro il Bologna al Dall'Ara, il ds del Napoli ha parlato di Victor Osimhen, raffreddando un po' l'entusiasmo sulle manovre in corso per arrivare all'attaccante del Lille. "Osimhen è molto bravo, ma ci sono tante squadre che lo vogliono e stiamo lavorando anche su altri fronti - ha spiegato -. Ha cambiato agente e dunque ora si dovrà ripartire da zero". "E' una trattativa complessa e difficile", ha aggiunto. "Giovedì l'annuncio di De Laurentiis per Osimhen? Non lo so...", ha continuato.